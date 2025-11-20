Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar

Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 09:42, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 09:43
Yazdır

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira civarında zam gelmesi bekleniyor.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı 60 lirayı bulacak.

Peki, 20 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 54.89 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.63 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL
  • İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 54.73 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL
  • Ankara akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 55.76 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.65 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL
  • İzmir akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 56.09 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.99 TL
  • LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber