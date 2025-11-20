Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira civarında zam gelmesi bekleniyor.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı 60 lirayı bulacak.

Peki, 20 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları