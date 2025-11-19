DMM, Türkiye'yi suçta 10. gösteren raporu yalanladı

Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin organize suç sıralamasında 10'uncu olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, raporu hazırlayan Cenevre merkezli GI-TOC derneğinin kurucu kadrolarında FETÖ mensuplarının yer aldığını belirterek, endeksin resmi nitelik taşımayan, yöntemsel açıdan sorunlu, objektif verilerden uzak ve maksatlı bir algı operasyonu olduğunu kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 18:44, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 18:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sözde "Küresel Organize Suç Endeksi Raporu"nda Türkiye'nin 193 ülke arasında suçta 10'uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131'inci sıraya düştüğü iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Sözde 'Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'nda Türkiye'nin 193 ülke arasında suçta 10'uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131'inci sıraya düştüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, Türkiye'yi hedef alan ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan organize bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin insan ticareti, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadelede Birleşmiş Milletler, Interpol, Europol ve UNODC başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla dünya genelinde en yoğun işbirliği yapan, operasyon hacmi, kapasitesi ve etkinliği en yüksek ülkeler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GI-TOC ise kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ mensuplarının yer aldığı bilinen Cenevre merkezli bir dernek olup, hazırladığı endeksin herhangi bir resmi veya bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu dernek, ülkelerden doğrudan veri toplamamakta, ulusal istatistikler, adli veriler veya operasyon rakamları yerine büyük ölçüde yorum ve algıya dayalı göstergeler kullanmaktadır. GI-TOC'un yayınlarında FETÖ mensuplarının analizlerine yer verilmesi de endeksin objektiflik ve bilimsel tarafsızlık iddiasını ciddi biçimde zayıflatmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu endeks resmi nitelik taşımayan, yöntemsel açıdan sorunlu, objektif verilerden uzak, bilimsel temelden yoksun ve FETÖ irtibatlı bir STK raporudur. Türkiye'ye ilişkin söz konusu iddialar, uluslararası düzeyde algı operasyonu yürütmeyi hedefleyen, somut temele dayanmayan maksatlı ve mesnetsiz yorumlardan ibarettir."

