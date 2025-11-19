İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan tartışmada CHP'li milletvekiline, "Sizin 'kargalar uçmaz' dediğiniz Sabiha Gökçen'de 40 milyon insan uçtu. Bu sene 45 milyon uçacak" dedi.

19 Kasım 2025
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2026 yılı bütçeleri görüşülmeye devam ediyor. Komisyonda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003'te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını 29 bin 947 kilometreye çıkardıklarını ve 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir adım kaldığını belirtti. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, "30 kilometre yolu daha bitiremediniz kaç yıldan beri, neyi anlatıyorsun bana" demesi üzerine komisyonda tartışma yaşandı. Bakan Uraloğlu, Aygun'a cevaben, "İnadınıza yapmaya devam edeceğiz. Sizin bütün engellemelerinize rağmen yapmaya devam edeceğiz. İnadınıza 30 bin kilometreyi bitireceğiz" diye konuştu.

Aygun, "Vergiyi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz; yazıktır, günahtır. Garip gurebanın vergisini harcıyorsun, utan biraz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Bakan Uraloğlu, "Utanması gereken sizlersiniz. Buna lütfen fırsat verin. Laf kalabalığına getirerek söylemek istediklerimizi engelleyemezsiniz. Biz yaptıklarımızı burada anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Devam eden tartışmalarda Aygun'un "İki uçak inmiyor Trakya'ya, yalan dolan bilgi. Vergiyi alırlar, uçak uçmaz" sözlerine Bakan Uraloğlu, "Sizin 'kargalar uçmaz' dediğiniz Sabiha Gökçen'de 40 milyon insan uçtu, 40 milyon. Size kalsa kapatacaktınız orayı. Bu sene 45 milyon uçacak orada" cevabını verdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, tartışmaların son bulması için uyarıda bulunarak, "İç Tüzük maddelerini işletmek zorundayım. Burada herkesin belli bir seviyesi var, herkesin çoluğu var, çocuğu var, torun torba sahibi insanlarız. Sizden rica ediyorum, bize yakışan bir müzakere yürütelim. Yanlış oluyor, olmuyor, yakışmıyor" dedi.

Komisyon toplantısı, tartışmanın son bulmasının ardından Bakan Uraloğlu'nun sunumuyla devam etti.

