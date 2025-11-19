Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin, "2024 KPSS ile KPSS+mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmış olacağız" dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 12:28, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 13:09
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Öğretmen atamalarına dair bilgi veren Bakan Tekin, "2024 KPSS ile KPSS+mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.