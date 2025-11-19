CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Trafik ve kasko tazminat ödemeleri 9 ayda 162 milyar lirayı aştı

Trafik ve kasko sigortasında yılın 9 ayında 3 milyon 248 bin 599 mağdura 162,7 milyar lira tazminat ödendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 12:54, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 12:54
Trafik ve kasko tazminat ödemeleri 9 ayda 162 milyar lirayı aştı

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'ne göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminatlar arttı.

Bu dönemde iki branşta 269,6 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 162,7 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 3 milyon 248 bin 599 oldu.

Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında 9 ayda sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 101,6 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı ise 2 milyon 114 bin 953 oldu.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 19 milyon 976 bin 641 teminat verilirken, yazılan prim tutarı 169,5 milyar lira oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat ise 57,8 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 21,5 milyar lirayla kamyonet ve 4,6 milyar lirayla çekici izledi.

Kaskoda 9 ayda ödenen tazminat 61,1 milyar lira oldu

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 61,1 milyar lira tazminat ödenirken mağdur sayısı 1 milyon 133 bin 646 oldu.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 7 milyon 4 bin 482 teminat verilirken yazılan prim tutarı 100,1 milyar lira oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat, 44,3 milyar lirayla otomobiller, 6,4 milyar lirayla kamyonetler ve 4,5 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

Bu arada, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise aynı dönemde 912 mağdura toplam 25,7 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

Yılın 9 ayında trafik sigortasındaki 101,6 milyar liralık ödemenin yüzde 88,1'ine denk gelen 89,5 milyar lirası, doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara yönelik oldu. Kasko branşındaki ise 61,1 milyar liralık tazminat ödemesinin yüzde 95,3'üne karşılık gelen 58,2 milyar lirası, doğrudan sigortalılara veya üçüncü şahıslara aktarıldı.

Tazminattan yararlananların sayısı yaklaşık yüzde 9 arttı

Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki branşta ödenen tazminat tutarında ve mağdur sayısında artış oldu.

Trafik ve kaskoda toplam tazminat ödeme tutarı geçen yılın 9 ayında 104,4 milyar lirayken bu yılın aynı döneminde yüzde 55,9 artışla 162,7 milyar liraya çıktı. Ödeme yapılan mağdur sayısı yüzde 8,8 artışla yaklaşık 2 milyon 985 binden 3 milyon 249 bine yükseldi.

