CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ederken motorin fiyatlarına zam haberi geldi. Yapılacak zamla birlikte İstanbul motorin fiyatlar 60 TL'yi, İzmir ve Ankara'da 61 TL'yi aşacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 10:30, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 12:37
ABD'nin Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol şirketlerine uyguladığı ambargo, küresel akaryakıt piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmenin Türkiye'ye yansımaları da hissedildi ve motorin fiyatlarında artış beklentisi oluştu. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, perşembe gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 2,5 TL zam yapılacak.

Ekonomist İris Cibre, rafineri kar marjlarının sürekli yükseldiğini ve bu artışların tüketicilere zam olarak yansıdığını açıkladı. Cibre, cuma gününden itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorin fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti.

19 Kasım 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Benzin

- İstanbul (Anadolu): 54.76 TL/L

- İstanbul (Avrupa): 54.91 TL/L

- Ankara: 55.77 TL/L

- İzmir: 56.11 TL/L

Dizel

- İstanbul (Anadolu): 57.51 TL/L

- İstanbul (Avrupa): 57.63 TL/L

- Ankara: 58.66 TL/L

- İzmir: 59 TL/L

