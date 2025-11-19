Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Makatına hava verilerek işkence edilen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki işçinin makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandı. 15 yaşındaki Muhammed K., bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 10:22, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 10:23
Olay Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre atölyede çalışan H.A., kendisinden yaşça küçük olan 15 yaşındaki M.K. isimli çırağın ellerini bağlandıktan sonra makatından kompresör ile basınçlı hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ağır yaralanarak yere yığılan Muhammed .K.'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Gaziantep'e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

T24'ten Mahsun Kılıç'ın haberine göre; yoğun bakımda tedavi altında olan 15 yaşındaki Muhammed K. bu sabah hayatını kaybetti.

