Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın can verdiği olayda soruşturma sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, soruşturma kapsamında "Böcek ailesinin tedavisinde bir sorun saptanmadı. Her ihtimale karşı inceleme yapılıyor soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.

