Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı: Şüpheliler hakkında istenen cezalar belli oldu

Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
Motorine dev zam kapıda: Tarih belli oldu
Motorine dev zam kapıda: Tarih belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı: Şüpheliler hakkında istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 11:11, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 11:12
Yazdır
Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı: Şüpheliler hakkında istenen cezalar belli oldu

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 'Maydonoz Döner' iddianamesi hazırlandı...

İddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatıldı.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA 25'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

FETÖ örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, aynı zamanda örgüt üyelerine iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer verildi.

YURT DIŞINDAN ŞUBELERE PARA AKTARILDIĞI BELİRTİLDİ

Şüphelilerin, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayriresmi ortak oldukları belirtilen iddianamede, restoran zincirine ilişkin yürütülen araştırmalar sonucunda, yurt dışında bulunan bazı firari FETÖ mensuplarının örgütle bağlantılı kişiler üzerinden Türkiye'deki bazı şubelere gayriresmi ortak oldukları aktarıldı.

İddianamede, söz konusu şahıslara aylık düzenli kar payı gönderildiği, yurt dışından şubelere para aktarıldığı ve bu paraların "ürün alımı" adı altında düzenlenen faturalarla örgüt mensuplarına iletildiği kaydedildi.

İDDİANAMEDE MASAK RAPORUNA YER VERİLDİ

Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı belirtilen iddianamede, söz konusu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının hakkında örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.

İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği, şirketlere ortak olan şüphelilerin hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin uyumsuz olduğu tespitine yer verildi.

ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTE FON SAĞLADIĞI KAYDEDİLDİ

Şüpheliler Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Huzur Özer, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin örgüt üyeliğinden mahkum olduktan sonra tekrar örgütle bağ kurup süreklilik gerektiren faaliyetlere katılması halinde yeniden üyelik suçu oluşacağı ve bu gerekçelerle şüpheliler hakkında daha önce iddianame düzenlenmesi ile hukuki kesinti oluştuğu, iddianame tarihinden sonraki eylemlerinin yeni bir suça vücut verdiği aktarıldı.

"SİGNAL" İSİMLİ UYGULAMA ÜZERİNDEN ÖRGÜTSEL YAZIŞMALAR YAPTILAR

İddianamede şüphelilerin, Türkiye genelinde çeşitli illerde, Almanya ve Gürcistan'da bayilikleri bulunan Maydonoz Döner adlı markanın, bilinirliğini bayilik sistemi ile artırdığı, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında illegal ya da yasal yollardan temin edilen fonun örgüt üyelerine iletilmesinde rol aldıkları kaydedildi.

Şüphelilerin, terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, 9 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber