Türk Eğitim-Sen şehit öğretmenlerin anısına hatıra ormanına fidan dikti

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Türk Eğitim-Sen tarafından şehit öğretmenlerin anısına 192 fidan dikildi.

Aşağıada köyünde "Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı Fidan Dikimi" programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendika yöneticileri ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Fidan dikimi öncesi konuşma yapan Yıldırım, etkinliğin bir hatırlatma ve örnek teşkil ettiğini belirtti.

Ağaçlandırma seferberliğine öncülük etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bir başka önemli konu da vefadır. Şehit ve gazilerini unutmayacaksın. Şehit ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Ne zaman şehitlerimizi unutursak o zaman sıkıntı başlar. Bu faaliyette de şehit öğretmenlerin anılması çok önemli. Buradaki ağaçların yanına birer isimlik konulacak ve şehit öğretmenlerin adı yaşatılacak." dedi.

Kahveci de "Burada şehit öğretmenlerimiz ve yeşil vatanımız için anlamlı bir iş yapılıyor. Biz şehitlerimizi unutmadan sendikal mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Çünkü onlar bizim ortak değerlerimiz. Onların manevi şahsiyetlerini yaşatmak bizlerin omuzlarında şerefli bir yüktür. Biz de bu yükü taşımaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geylan ise Türkiye'de 23 milyon hektardan fazla orman olduğunu söyledi.

Her yıl on binlerce hektar ormanın yandığını dile getiren Geylan, "Ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunmak, şehit öğretmenlerimizi yad etmek ve bölücü terörün katlettiği 192 şehit öğretmenimizin aziz hatırasını anmak amacıyla 192 fidan dikiyoruz. Türk milleti vefakardır, şehitlerimizi asla unutmuyoruz." diye konuştu.

Şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Geylan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Anadolu Otoyolu kenarındaki araziye şehit öğretmenler adına 192 fidan dikildi.