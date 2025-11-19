İstiklal Caddesi, En Pahalı Alışveriş Caddeleri Listesinde 22. Sırada

İstiklal Caddesi, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri listesinde 22. sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Londra'daki New Bond Caddesi ise ilk kez dünyanın en pahalı perakende destinasyonu oldu. Cushman & Wakefield'ın "Dünya Geneli Ana Caddeler 2025" raporuna göre, küresel düzeyde kiralar ortalama yüzde 4,2 arttı ve pazarların yüzde 58'inde kira artışı yaşandı. Kiraların geçtiğimiz yıl yüzde 22 artarak yıllık metrekare başına 20.482 euroya ulaştığı Londra'daki New Bond Caddesi, ilk kez dünyanın en pahalı perakende destinasyonu oldu.

Dünyanın En Pahalı Alışveriş Caddeleri

Raporda, dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı. Buna göre, dünyanın en pahalı destinasyonu New Bond Caddesi'ndeki kiralar; geçen yıl küresel sıralamada zirveye çıkan ilk Avrupa caddesi olan Milano'daki Via Montenapoleone'yi (yıllık metrekare başına 20 bin euro) ve New York'un ikonik Beşinci Caddesi'ni (yıllık metrekare başına 18 bin 359 euro) geride bıraktı.

Londra New Bond Caddesi

Milano Via Montenapoleone

New York Beşinci Cadde

Hong Kong Tsim Sha Tsui

Paris Şanzelize Caddesi

İstiklal Caddesi'nin Sıralamadaki Yeri

İstiklal Caddesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025'te de dünya genelindeki sıralamada 22. sıradaki yerini korudu. Avrupa sıralamasında ise, tıpkı dünya sıralamasındaki gibi, bu yıl da 36. sırada yer aldı. Caddede birincil perakende kiraları son iki yıldır değişmeyerek metrekare başına aylık 245 dolar seviyesinde seyrederken, yıllık Euro bazındaki karşılığı ise 2.251 euro olarak kaydedildi.

Lüks Sektörün Dayanıklılığı

Lüks daha dayanıklı. Önde gelen perakende destinasyonları olarak özellikle lüks ağırlıklı yapılanmalarıyla bilinen bu caddeler, ekonomik belirsizlik ve değişen tüketici davranışları karşısında dayanıklılık göstererek genel pazar eğilimlerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Küresel olarak, bu caddelerde kiraların ortalama yüzde 4,2 büyüdüğü hesaplanırken, pazarların yüzde 58'inde kira artışı yaşandığı tespit edildi.

Bölgesel Kira Artışları ve Öne Çıkanlar

Amerika: Güney Amerika'daki kur etkileriyle desteklenen yüzde 7,9 ile bölgesel kira artışına liderlik etti.

Güney Amerika'daki kur etkileriyle desteklenen yüzde 7,9 ile bölgesel kira artışına liderlik etti. Avrupa: Budapeşte ve Londra'daki öne çıkan performanslarla istikrarlı bir şekilde yıldan yıla yüzde 4 büyüme kaydetti.

Budapeşte ve Londra'daki öne çıkan performanslarla istikrarlı bir şekilde yıldan yıla yüzde 4 büyüme kaydetti. Asya Pasifik: Kira artış hızı yavaşlarken, Hindistan ve Japonya'daki güçlü büyüme, Büyük Çin ve Güneydoğu Asya'daki ekonomik zorluklarla dengelendi.

Fashion Street'in Yükselişi

Londra, Avrupa'daki kira artışına öncülük etti; New Bond Caddesi, Oxford Caddesi ve Regent Caddesi'nin tamamı çift haneli artışlar kaydetti. Budapeşte'deki Fashion Street, yüzde 33'lük bir artışla bölgenin öne çıkan performansını sergiledi ve şehrin önde gelen perakende destinasyonu olarak Vaci Utca'yı geride bıraktı. Milano ve Paris ise istikrarlı kiralarla küresel statülerini korudu.