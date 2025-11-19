İstiklal Caddesi, En Pahalı Alışveriş Caddeleri Listesinde 22. Sırada

İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İstiklal Caddesi, Cushman & Wakefield raporuna göre dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri arasında 22. sıradaki yerini korudu.

İstiklal Caddesi, dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri listesinde 22. sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Londra'daki New Bond Caddesi ise ilk kez dünyanın en pahalı perakende destinasyonu oldu. Cushman & Wakefield'ın "Dünya Geneli Ana Caddeler 2025" raporuna göre, küresel düzeyde kiralar ortalama yüzde 4,2 arttı ve pazarların yüzde 58'inde kira artışı yaşandı. Kiraların geçtiğimiz yıl yüzde 22 artarak yıllık metrekare başına 20.482 euroya ulaştığı Londra'daki New Bond Caddesi, ilk kez dünyanın en pahalı perakende destinasyonu oldu.

Dünyanın En Pahalı Alışveriş Caddeleri

Raporda, dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı. Buna göre, dünyanın en pahalı destinasyonu New Bond Caddesi'ndeki kiralar; geçen yıl küresel sıralamada zirveye çıkan ilk Avrupa caddesi olan Milano'daki Via Montenapoleone'yi (yıllık metrekare başına 20 bin euro) ve New York'un ikonik Beşinci Caddesi'ni (yıllık metrekare başına 18 bin 359 euro) geride bıraktı.

  • Londra New Bond Caddesi
  • Milano Via Montenapoleone
  • New York Beşinci Cadde
  • Hong Kong Tsim Sha Tsui
  • Paris Şanzelize Caddesi

İstiklal Caddesi'nin Sıralamadaki Yeri

İstiklal Caddesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025'te de dünya genelindeki sıralamada 22. sıradaki yerini korudu. Avrupa sıralamasında ise, tıpkı dünya sıralamasındaki gibi, bu yıl da 36. sırada yer aldı. Caddede birincil perakende kiraları son iki yıldır değişmeyerek metrekare başına aylık 245 dolar seviyesinde seyrederken, yıllık Euro bazındaki karşılığı ise 2.251 euro olarak kaydedildi.

Lüks Sektörün Dayanıklılığı

Lüks daha dayanıklı. Önde gelen perakende destinasyonları olarak özellikle lüks ağırlıklı yapılanmalarıyla bilinen bu caddeler, ekonomik belirsizlik ve değişen tüketici davranışları karşısında dayanıklılık göstererek genel pazar eğilimlerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Küresel olarak, bu caddelerde kiraların ortalama yüzde 4,2 büyüdüğü hesaplanırken, pazarların yüzde 58'inde kira artışı yaşandığı tespit edildi.

Bölgesel Kira Artışları ve Öne Çıkanlar

  • Amerika: Güney Amerika'daki kur etkileriyle desteklenen yüzde 7,9 ile bölgesel kira artışına liderlik etti.
  • Avrupa: Budapeşte ve Londra'daki öne çıkan performanslarla istikrarlı bir şekilde yıldan yıla yüzde 4 büyüme kaydetti.
  • Asya Pasifik: Kira artış hızı yavaşlarken, Hindistan ve Japonya'daki güçlü büyüme, Büyük Çin ve Güneydoğu Asya'daki ekonomik zorluklarla dengelendi.

Fashion Street'in Yükselişi

Londra, Avrupa'daki kira artışına öncülük etti; New Bond Caddesi, Oxford Caddesi ve Regent Caddesi'nin tamamı çift haneli artışlar kaydetti. Budapeşte'deki Fashion Street, yüzde 33'lük bir artışla bölgenin öne çıkan performansını sergiledi ve şehrin önde gelen perakende destinasyonu olarak Vaci Utca'yı geride bıraktı. Milano ve Paris ise istikrarlı kiralarla küresel statülerini korudu.

