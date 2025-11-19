İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!

arabam.com, ekim ayı ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı Aylık Fiyat Endeksi'ni yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylülde 855 bin 467 lira olan ilan fiyatları, ekimde ortalama 869 bin 106 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise ekimde eylüle kıyasla yüzde 0,93 geriledi.

Ekimde arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu.

Model bazında ilanlarda en çok yer alan otomobiller ise Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa şeklinde sıralandı.

Segmente göre incelendiğinde ilanlarda en çok C, B ve D segment otomobiller yer aldı. SUV araçlarda ise ilanlarda en çok H, C ve B segment araçlar bulunurken, en çok ilan aranan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

1 milyon lira ve üzeri araç ilan oranı artmaya devam ediyor

arabam.com verilerine göre, ekimde 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 29 olurken, 500 bin 1-750 bin lira aralığındaki araçlar yüzde 17, 750 bin 1-1 milyon lira aralığındakiler yüzde 16, 1 milyon 1-1 milyon 500 bin lira aralığındakiler yüzde 21, 1 milyon 500 bin lira ve üzerindekiler ise yüzde 17 pay aldı.

Ekim ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, eylüle göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 32,3'e geriledi, 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı ise yüzde 17,6'ya çıktı. Ayrıca 10-15 yaş aralığındaki araçlar yüzde 26,4 pay alırken, 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 10,9, 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı ise yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

Elektrikli ve hibrit araç ilanlarında artış devam ediyor

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, ekimde dizel araçların ilan oranı yüzde 0,12 artışla yüzde 47,80'e yükseldi.

Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 4,44'lük düşüşle yüzde 33,49 olurken, LPG'li araçların oranı yüzde 4,24 puanlık artışla yüzde 15,57 seviyesine çıktı.

Elektrikli ve hibrit araçlarda ise artış trendi devam etti. Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 0,5'lik artışla yüzde 1,8'e, hibrit araçların ilan oranı ise yüzde 0,3'lük yükselişle yüzde 2,06'ya ulaştı.

Ekimde yarı otomatik vitesli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Eylülde yüzde 6 olan yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı, ekimde yüzde 13'e yükselirken, aynı dönemde otomatik vitesli araçların ilan oranı yüzde 6'lık azalışla yüzde 36'ya geriledi. Düz vitesli araçların oranı yüzde 52 ile sabit kaldı.

arabam.com'da motor hacmine göre ilanlar incelendiğinde, ekimde 1200 santimetreküpe kadar olan araçların ilan oranı yüzde 4 artışla yüzde 10'a yükseldi. Buna karşın, motor hacmi 1201-1400 santimetreküp aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 3'lük düşüşle yüzde 26'ya geriledi. Ayrıca 1401-1600 santimetreküp motor hacmine sahip araçlarda ise yüzde 1 artış kaydedildi.

"Kampanyalar sebebiyle özellikle sıfır araç alımlarında hareketlenme olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, otomobillerin genel olarak kur hareketlerinden etkilenen ürünler olduğunu belirtti.

Oğuzhan, ekimde altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından ay sonunda görülen düşüşün, tüketici tarafında bir belirsizlik algısı oluşturmuş olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ekim ayı TÜİK verilerine göre de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalırken, devri yapılan araçlarda da ortalama yüzde 4 civarı düşüş yaşandı. Ancak kasım ayında bayilerde başlayan yeni kampanyalar sebebiyle özellikle sıfır araç alımlarında hareketlenme olabilir."