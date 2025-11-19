Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında Selim Mataracı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı, sulh ceza hakimliğince, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı.