Turkcell BİP ÖBS Tarafından Düzenlenecek Olan Öğretmenler Günü Bilgi Yarışmaları

Öğretmenlerimiz ÖBS üzerinden Bakanlığın eğitim politikaları ve uygulamaları hakkında doğrudan ve hızlı şekilde bilgi almakta, aynı zamanda dijital dönüşüm sürecine aktif olarak katılmaktadır.

ÖBS'de kullanılan yerli ve milli teknolojiler sayesinde bilgi güvenliğinde yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sağlanmış ve yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun önüne geçilmiştir. Kontrolsüz şekilde sosyal medya ve internet üzerinden yayılan yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye bu servisler üzerinden erişilmektedir.

ÖBS servisi uygulamasının bilinirliğini artırmak, kullanımını teşvik etmek ve Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve minneti vurgulamak amacıyla Turkcell tarafından hediyeli bilgi yarışmaları düzenlenecektir.

Bu yarışmalar; 24 Kasım'da, 12.00 - 17.00 - 20.00 saatlerinde olmak üzere 3 defa gerçekleştirilecektir. Çekilişler, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacaktır.

İkramiyeler (Tek bir yarışma için)