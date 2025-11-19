CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Turkcell BİP ÖBS Tarafından Düzenlenecek Olan Öğretmenler Günü Bilgi Yarışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı iç iletişiminde; öğretmenler, veliler ve Bakanlık personeli ile güvenli ve etkili iletişim sağlamak, yerli ve milli bir iletişim uygulaması kullanmak, yeni nesil teknolojiler ile bilgi güvenliği, sürdürülebilirlik ve maliyet tasarrufu sağlamak, duyuru ve diğer bilgilendirmeleri merkezden iletmek amacıyla Turkcell BİP üzerinden Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı (OVA) oluşturulmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 14:43, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 14:46
Öğretmenlerimiz ÖBS üzerinden Bakanlığın eğitim politikaları ve uygulamaları hakkında doğrudan ve hızlı şekilde bilgi almakta, aynı zamanda dijital dönüşüm sürecine aktif olarak katılmaktadır.

ÖBS'de kullanılan yerli ve milli teknolojiler sayesinde bilgi güvenliğinde yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sağlanmış ve yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun önüne geçilmiştir. Kontrolsüz şekilde sosyal medya ve internet üzerinden yayılan yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye bu servisler üzerinden erişilmektedir.

ÖBS servisi uygulamasının bilinirliğini artırmak, kullanımını teşvik etmek ve Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve minneti vurgulamak amacıyla Turkcell tarafından hediyeli bilgi yarışmaları düzenlenecektir.

Bu yarışmalar; 24 Kasım'da, 12.00 - 17.00 - 20.00 saatlerinde olmak üzere 3 defa gerçekleştirilecektir. Çekilişler, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacaktır.

İkramiyeler (Tek bir yarışma için)

  • 3 kişiye: Apple iPhone 16 (128 GB)
  • 7 kişiye: Apple Airpods 4
  • 100 kişiye: Her biri 1.000 TL değerinde pasaj.com hediye çeki

