Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından davacı Lütfü Savaş mahkemenin kararını İstinafa taşımıştı. 39. Olağan Kurultaya sayılı günler kala CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Parti avukatları Çağlar Çağlayan ve Can Keysan, Lütfü Savaş'ın istinaf başvurusuna yönelik itiraz dilekçesi verdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in ulaştığı bilgiye göre, Bölge Adliye Mahkemesine üç sayfalık dilekçe verildi. Belgede istinaf talebinin "hukuken dayanaksız" olduğu iddia edilerek başvurunun reddi istendi. Dilekçede, davacıların aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı, kurultay delegesi olmayan kişilerin bu davayı açma hakkı olmadığı öne sürüldü. Ayrıca dava sürecinde 22. Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı ve Özgür Özel'in yeniden seçildiği, bu nedenle talebin konusuz kaldığı iddia edildi.

Şaibe iddialarının hiçbir somut delille desteklenemediğini öne süren parti avukatları, seçim işlemleriyle ilgili itirazların ise ilçe seçim kurullarının yetkisinde olduğunu hatırlattı. Dilekçede, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasının da hukuk davasına etkisi olmadığı kaydedildi.

CHP, tüm bu gerekçelerle istinaf başvurusunun reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacılara yüklenmesini talep etti. CHP'nin İstinafa süre dolmadan önce başvuruda bulunmasının 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultayı öncesinde alınan bir tedbir olduğu belirliyor. İstinaftan, genel merkezin istemediği bir sonuç çıkmasına karşı 'mutlak butlan' riskiyle tekrar karşı karşıya kalacak olan CHP'nin 'çağrı heyeti' tehlikesine karşı erken başvuru yaptığı ifade ediliyor. Kulislerde, parti yönetiminin hukuki süreci gizlilik içerisinde yürütmesinin 'çağrı heyeti' ihtimali sebebiyle olduğu konuşuluyor.



