En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Vatandaşlık maaşı 2026'da pilot olarak hayata geçecek
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir

İstinaftan, genel merkezin istemediği bir sonuç çıkmasına karşı 'mutlak butlan' riskiyle tekrar karşı karşıya kalacak olan CHP'nin 'çağrı heyeti' tehlikesine karşı erken başvuru yaptığı ifade ediliyor.

Haber Giriş : 20 Kasım 2025 07:29, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 07:35
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından davacı Lütfü Savaş mahkemenin kararını İstinafa taşımıştı. 39. Olağan Kurultaya sayılı günler kala CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Parti avukatları Çağlar Çağlayan ve Can Keysan, Lütfü Savaş'ın istinaf başvurusuna yönelik itiraz dilekçesi verdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in ulaştığı bilgiye göre, Bölge Adliye Mahkemesine üç sayfalık dilekçe verildi. Belgede istinaf talebinin "hukuken dayanaksız" olduğu iddia edilerek başvurunun reddi istendi. Dilekçede, davacıların aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı, kurultay delegesi olmayan kişilerin bu davayı açma hakkı olmadığı öne sürüldü. Ayrıca dava sürecinde 22. Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı ve Özgür Özel'in yeniden seçildiği, bu nedenle talebin konusuz kaldığı iddia edildi.

Şaibe iddialarının hiçbir somut delille desteklenemediğini öne süren parti avukatları, seçim işlemleriyle ilgili itirazların ise ilçe seçim kurullarının yetkisinde olduğunu hatırlattı. Dilekçede, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davasının da hukuk davasına etkisi olmadığı kaydedildi.

CHP, tüm bu gerekçelerle istinaf başvurusunun reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacılara yüklenmesini talep etti. CHP'nin İstinafa süre dolmadan önce başvuruda bulunmasının 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultayı öncesinde alınan bir tedbir olduğu belirliyor. İstinaftan, genel merkezin istemediği bir sonuç çıkmasına karşı 'mutlak butlan' riskiyle tekrar karşı karşıya kalacak olan CHP'nin 'çağrı heyeti' tehlikesine karşı erken başvuru yaptığı ifade ediliyor. Kulislerde, parti yönetiminin hukuki süreci gizlilik içerisinde yürütmesinin 'çağrı heyeti' ihtimali sebebiyle olduğu konuşuluyor.


