Marmara Denizi'nde tanker gemisindeki zehirlenme olayına soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlenmiş olup, soruşturma işlemleri, hayatını kaybeden ve muhtemel sorumluların yabancı uyruklu olmaları nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alınmıştı.

Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.