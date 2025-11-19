Diyarbakır'da feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

