Dolar 42,35 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,35 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 17:32, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,3390
|42,3400
|42,3560
|42,3570
|Avro
|49,1400
|49,1410
|49,0540
|49,0550
|Sterlin
|55,7400
|55,7500
|55,6150
|55,6250
|İsviçre frangı
|53,2040
|53,2140
|52,8310
|52,8410
|ANKARA
|ABD Doları
|42,3090
|42,3890
|42,3260
|42,4060
|Avro
|49,1000
|49,1800
|49,0140
|49,0940
|Sterlin
|55,6800
|55,8900
|55,5550
|55,7650