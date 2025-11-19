Dolar 42,35 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 42,3390 42,3400 42,3560 42,3570 Avro 49,1400 49,1410 49,0540 49,0550 Sterlin 55,7400 55,7500 55,6150 55,6250 İsviçre frangı 53,2040 53,2140 52,8310 52,8410 ANKARA ABD Doları 42,3090 42,3890 42,3260 42,4060 Avro 49,1000 49,1800 49,0140 49,0940 Sterlin 55,6800 55,8900 55,5550 55,7650