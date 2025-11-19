Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Şarm el-Şeyh Anlaşması", İYİ Parti'nin "Esnaf ve sanatkarlar", DEM Parti'nin "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın", CHP'nin "Milli Eğitim Bakanlığı personeli"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişinin hikayelerinin herkesi üzdüğünü söyledi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Türkoğlu, yangından önce fabrikayla ilgili şikayetlerin ilgili kurumlara iletildiğini savundu.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, iş güvenliği konusunda uygulanabilir yasa hazırlanmadığını ve denetim oranlarının düşük olduğunu öne sürdü.

Yönetmeliklerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Atmaca, denetimlerin artırılmasını istedi.

Atmaca, denetimsizlik nedeniyle işverenlerin de gerekli önlemleri almadığını söyledi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Dilovası'ndaki yangından Belediye Başkanı'nın da sorumlu olduğunu" iddia etti.

Sorumlulara gerekli cezanın verilmesi gerektiğinin altını çizen Türkkan, yaşananları takip ettiklerini belirtti.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Dilovası'daki yangını "cinayet" olarak nitelendirdi.

Yangın öncesinde fabrikayla ilgili çok sayıda şikayette bulunulduğunu dile getiren Kanko, "Eğer yangın kontrol altına alınmış olmasaydı Dilovası'nın yüzde 25'i yanacaktı. Dilovası zehir soluyor." sözlerini sarf etti.

Kanko, önceki dönemlerde görev yapan belediye başkanlarının da yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaşananların takipçisi olduklarını ifade eden Yaman, "Hiç kimsenin endişesi olmasın. Sorumlularla ilgili yapılması gereken ne varsa yapılacak." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemine ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, bugün turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurul, yarın Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklifin birinci bölümünün görüşmelerinin yarın tamamlanmaması halinde TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışma günlerinin dışında 21 Kasım Cuma günü de çalışacak. Genel Kurul, gelecek hafta da bu düzenlemeyi görüşmeye devam edecek.