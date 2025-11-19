4 ilde 'nitelikli hırsızlık' operasyonu: 14 gözaltı
Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği 'nitelikli hırsızlık' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise benzer suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 18:55, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 18:56
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nitelikli hırsızlık' şüphelilerine yönelik çalışmasının ardından belirlediği kişilere yönelik Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 fişek ele geçirildi, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Daha önce benzer suçtan tutuklu bulunan 2 kişiyle birlikte toplam 16 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.