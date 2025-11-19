'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Fuat Oktay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini ağırladı: Ankara'nın kültür ve turizm potansiyeli görüşüldü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili ve üyelerini Ankara'da ağırladı. Kritik toplantıda, Başkent'in kültürel kimliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Ankara Vizyon 2035" projesi detaylıca ele alındı ve Kurul üyeleri projeye her türlü desteği sunma vaadiyle ayrıldı.

19 Kasım 2025
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun Başkanvekili ve Üyelerini Ankara'da ağırladı.

Bu önemli buluşmada, Ankara'yı dünya başkentleri içerisinde hak ettiği konuma taşımaya yönelik hususlar ele alındı.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın paylaştığı Başkent Ankara'nın bugününü ve geleceğini ilgilendiren ''Ankara Vizyon 2035'' projesine Politika Kurulu üyeleri büyük bir ilgi göstererek, her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.

Yemeğin bitiminde davetine katılımları ve sunmuş oldukları görüş ve önerilerden dolayı Kurul Üyelerine teşekkür eden Fuat Oktay, "Kıymetli katkılarını alma vaadiyle" ayrıldık diyerek Kurul ile yapacakları çalışmalara dair ilk sinyalleri verdi.

Buluşmada kurul üyelerinden sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. İskender Pala, Ümit Meriç, Ali Saydam, Fecir Alptekin gibi isimler hazır bulundu.

Oktay'ın konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:

