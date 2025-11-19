Zelenski: Türk diplomasinin gücüne güveniyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Türk diplomasinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 19:15, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 19:17
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, açıklamalarda bulundu:
"Rusya'yla savaşa ilişkin, Türkiye'nin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir.
Türkiye'ye Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum.
Türk diplomasinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz.
Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı umuyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir destek veriyor."