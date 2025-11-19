'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Kürt illeri' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın 'Kürt illeri' sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 20:30, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 21:09
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Kürt illeri' tartışması

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2026 bütçelerinin görüşülmeye devam ediyor.

Görüşmeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmasıyla sürdü. Bu çerçevede söz alan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş konuşmasında, "Bugün Türkiye'de, 'Kürt illerinde' uçak seferleri azalmakta" sözlerini sarf etti.

Bunun üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Sarıtaş'ın 'Kürt illeri' sözlerine ithafen, "Siz ifadelerinizin içerisinde 'Kürt illeri' diye bir ifade kullandınız ve ısrarla kullanıyorsunuz, öyle 'Kürt illeri' diye bir il yok bizde, 81 il var. Anayasa'nın 123'üncü, 126'ncı maddeleri var, idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği... Anayasa'da böyle bir 'Kürt illeri' ifadesi diye bir şey yok. Merkezi idare de kanunla belirlenir, kanunlarda da yok. Ayrıca, Anayasa'nın 3'üncü maddesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ifade edilir. Dolayısıyla, söylemleriniz bu saydığım 3 Anayasa maddesine aykırıdır" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, DEM Partili Sarıtaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Burada iyi niyet yok, bu, kötü niyetli bir şey. Başından sonuna kim burada 'Kürt ili' derse hepsini reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Komisyon görüşmeleri, tartışmanın ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti.

