TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Kürt illeri' tartışması

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2026 bütçelerinin görüşülmeye devam ediyor.

Görüşmeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmasıyla sürdü. Bu çerçevede söz alan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş konuşmasında, "Bugün Türkiye'de, 'Kürt illerinde' uçak seferleri azalmakta" sözlerini sarf etti.

Bunun üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Sarıtaş'ın 'Kürt illeri' sözlerine ithafen, "Siz ifadelerinizin içerisinde 'Kürt illeri' diye bir ifade kullandınız ve ısrarla kullanıyorsunuz, öyle 'Kürt illeri' diye bir il yok bizde, 81 il var. Anayasa'nın 123'üncü, 126'ncı maddeleri var, idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği... Anayasa'da böyle bir 'Kürt illeri' ifadesi diye bir şey yok. Merkezi idare de kanunla belirlenir, kanunlarda da yok. Ayrıca, Anayasa'nın 3'üncü maddesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ifade edilir. Dolayısıyla, söylemleriniz bu saydığım 3 Anayasa maddesine aykırıdır" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, DEM Partili Sarıtaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Burada iyi niyet yok, bu, kötü niyetli bir şey. Başından sonuna kim burada 'Kürt ili' derse hepsini reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Komisyon görüşmeleri, tartışmanın ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti.