Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
20 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

20 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

20 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Aksaray Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na, Hz. Ali Şifa Camii açılış törenine, Sivil Toplum Buluşması ve Somuncu Baba Anma programlarına katılacak.

(Aksaray/13.00/14.00/15.10/17.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Google Cloud Day Türkiye, "TürkMedya Finans Zirvesi 2025" ve SETA tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025 Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği 45. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 2. Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programa katılacak, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güneşli Çocuk Akademisi ve Devlet Hastanesi Kreşi'ni ziyaret edecek.

(Tokat/14.00/15.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Google Cloud Day" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tarımsal girdi fiyat, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat ve kasım ayı tüketici güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/09.30)

SPOR

1- FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.

(Zürih/15.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Vodefone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak. VakıfBank-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin, İlbank-Göztepe, Aras Kargo-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/15.00/16.00/19.30/Ankara/İzmir/15.00/Bursa/17.00)

