20 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Aksaray Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na, Hz. Ali Şifa Camii açılış törenine, Sivil Toplum Buluşması ve Somuncu Baba Anma programlarına katılacak.

(Aksaray/13.00/14.00/15.10/17.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Google Cloud Day Türkiye, "TürkMedya Finans Zirvesi 2025" ve SETA tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025 Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği 45. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 2. Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programa katılacak, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güneşli Çocuk Akademisi ve Devlet Hastanesi Kreşi'ni ziyaret edecek.

(Tokat/14.00/15.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Google Cloud Day" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tarımsal girdi fiyat, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat ve kasım ayı tüketici güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/09.30)

SPOR

1- FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.

(Zürih/15.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Vodefone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak. VakıfBank-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin, İlbank-Göztepe, Aras Kargo-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/15.00/16.00/19.30/Ankara/İzmir/15.00/Bursa/17.00)