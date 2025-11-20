Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,

"Uyuşturucu Madde Ticareti"

ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon düzenledi.

OPERASYONDA 45 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ: 2 TUTUKLAMA

Yapılan aramada 45 bin 21 adet sentetik ecza, 2 bin 700 gram bonzai elde edilebilecek olan 27 gram sentetik kannabinoid madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.