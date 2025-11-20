Rekabet Kurumu'ndan reklam ajanslarına baskın: Soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, Türkiye reklam pazarının en büyük oyuncularından birkaçına dün sabah saatlerinde sürpriz "yerinde inceleme" yaptı. Sektördeki en yüksek hacimli medya satın alma operasyonlarını yöneten ajansların merkezlerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Baskının çıkış noktası, pazarda önemli paya sahip büyük dijital bir mecra tarafından yapılan şikayet. Mecra, uzun süredir aynı reklamverenlerin "hep aynı platformlara, yoğun ve sürekli şekilde yönlendirilmesi" nedeniyle rekabetin bozulduğunu iddia ediyordu.

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın edindiği bilgilere göre, söz konusu dijital mecra, Rekabet Kurumu'na, bazı büyük ajansların kampanya dağılımında "tekrarlayan bir örüntü" oluşturduğunu, farklı müşterileri sürekli aynı mecralara yönlendirdiğini, bunun pazar kapatma, yönlendirme ve rekabeti kısıtlama niteliği taşıdığını öne süren başvurular yaptı.

Bu başvuruların ardından Kurum, uzun hazırlık sürecinin ardından kapsamlı bir inceleme kararı aldı.