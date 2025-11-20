AK Parti ve CHP İmralı için toplanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." açıklamasının ardından Ankara'da gözler cuma gününe çevrildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gitme önerisi için yarın oylama yapacak.

DEM Parti ve MHP, İmralı'ya gidilmesi konusunda ısrarcı.

AK PARTİ VE CHP TOPLANTILAR YAPACAK

AK Parti ve CHP ise tavrını belirlemek için Meclis'te toplantılar yapacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık edeceği kapalı grup toplantısında, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alınacak.

Toplantı sonunda AK Parti'nin tavrı belirlenecek.

CHP MYK da Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplanacak.

Komisyona üye vermeyen İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ise hem o öneriye, hem de Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerine tepki gösterdi.

FETİ YILDIZ: HEYET ADAYA GİDECEKTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise komisyondan İmralı'ya gidilmesi yönünde karar çıkacağını söyledi.

Yıldız, "Bir kaç gün içinde terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir." ifadesini kullandı.



