Tesla Model Y Standart'ın Türkiye fiyatı açıklandı!

Tesla'nın ABD'de vergi teşviklerinin sona ermesi sonrası çıkardığı daha uygun fiyatlı ve düşük donanımlı Model Y Standard'ın Türkiye fiyatı belli oldu.

Birçok özelliğin kısıldığı yeni Tesla Model Y Standart fiyatı 2 milyon 349 bin 300 TL olarak belirlendi.

Model Y Standart, 64 kWsa kapasiteli LFP bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 534 kilometreye kadar menzil sunuyor.

0'dan 100 km/s hıza 7,8 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 201 km/s.

Yeni model, yalnızca 15 dakikada 260 kilometreye kadar ek menzil sağlayabiliyor.