Komisyonda gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekil arasında sesler yükseldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Toplantı öncesinde CHP milletvekilleri kasket taktı, CHP sıralarındaki masalara traktör maketi, sebzeler, pamuk ve bir şişe mazot konularak tarım politikalarına eleştirilerde bulunuldu.

Komisyon toplantısının başında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, toplantı arasında kendi partisinin milletvekillerine tepki göstererek, "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum." dedi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, aranın ardından yaptığı konuşmada, tartışmada kullanılan ifadeleri kabul edemeyeceğini belirterek, "Milletvekillerinin saygınlığına yakışan ifadeler de değil. Bunları tüzük gereği Başkan olarak yapmam gereken neyse, tutanaklarla ilgili gereken adımları atacağımı ifade etmek isterim. Meramımızı kelimelerle, analizlerle, elimizdeki veri ve bilgilerle gayet rahat ifade edebiliriz." diye konuştu.