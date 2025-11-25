Bakan Yerlikaya, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, başkent Trablus'taki Libya İçişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Trablusi karşıladı.

Bakanlıktaki karşılama töreninin ardından baş başa görüşme ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Ardından Başbakanlık binasına geçen Bakan Yerlikaya, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Libya temaslarının ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Expo 2024 için Türkiye'ye gelen mevkidaşı Trablusi'ye iade-i ziyarette bulunduklarını söyledi.

Mevkidaşı Trablusi'ye gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Yerlikaya, "Bugün kardeş Libya ülkesindeyiz. Kıymetli İçişleri Bakanı Sayın İmad Trablusi kardeşimin misafiriyiz. Geçen yıl İstanbul'da Expo 2024'te birlikteydik. Orada Kolluk İşbirliği Anlaşması imzalamıştık. Gelinen noktada kolluk işbirliği ve onun işleyişi ile ilgili bundan sonraki yapılacak eğitim başta olmak üzere tecrübe paylaşımı, bütün bu süreçleri istişare etmek için onun misafiriydim." dedi.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede son iki yılda Türkiye'nin geldiği noktanın dünyada model olduğuna işaret etti ve şunları söyledi:

"Göçe hedef olmaktan çıktık. Göçe transit rota olmaktan şükürler olsun ki çıktık. Kendilerinin de (Libya'nın) şu anda düzensiz göçle ilgili bildiğiniz gibi bir sınanmaları var. Önemli bir sınavları var. Onlarla ilgili tespitlerimiz, onların sorduğu bazı meseleler vardı. Bunları istişare ettik.

Düzensiz göçle ilgili tecrübemizi, bu noktadaki göçün her alanıyla ilgili bilgimizi, arkadaşlarımızın uygulamadaki karşılaşmış oldukları güçlükleri nasıl aştığımızı, diğer ülkelerle bu noktada süreçleri çözme, sorunları çözmede nasıl bir metot, yol izlediğimizin her birini bugün dilimiz döndüğünce anlattık."

Türkiye iki ülke arasında kurulacak mekanizma ile tecrübe aktarımı yapacak

Türkiye'nin iki ülke arasında kurulacak bir mekanizma ile düzensiz göçle mücadele konusunda tecrübe paylaşımı yapacağını dile getiren Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailesinden burada çalışan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızla yine göçle de ilgili biraz takviye yapıp buradaki tecrübe paylaşımını daha kurumsal hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Başbakan Dibeybe'ye ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini söyleyen Yerlikaya şunları söyledi:

"Hemen akabinde Sayın Başbakan Dibaybe bizleri kabul etti. Orada da her iki mevkidaş olarak; İçişleri Bakanları olarak bugünkü heyetler arası ve baş başa görüşmelerde neler konuştuğumuzu, neleri istişare ettiğimizi anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Aziz milletimizin selamlarını ilettik."

Türkiye ve Libya arasında tarihi ve köklü bir kardeşlik bağı var

Türkiye ve Libya arasında tarihi köklü bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Her fırsatta, Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimiz, hükümetimiz bunu dile getiriyoruz. ve bunu yürekten söylüyoruz. Biz Libya'nın birliği, beraberliği, huzuru, güvenliği için gayret gösteriyoruz. Biz onların kardeşiyiz. Biz onları Allah için çok seviyoruz. Bugün bunları Sayın Dibeybe'nin bizleri kabullerinde ifade ettik." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize, Sayın Dibeybe'nin de mevkidaşım Sayın İmad Trablusi kardeşime olan güçlü desteğiyle de birlikte inşallah iki İçişleri Bakanlıkları birbirleriyle ilgili istişareyi, işbirliğini, yardımlaşmayı iki kardeş olarak gösterilmesi gereken duruşu daha da güçlü bir şekilde gösterecektir. Bugün bunun altını çizdik ve büyük bir memnuniyetle de ülkemize buradan ayırılıyoruz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Libya temaslarında Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç eşlik etti.