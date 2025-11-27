Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol görev alacak. İşte ayrıntılar ve haftanın hakemleri...
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 12:49, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 12:42
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 14. hafta hakemlerini açıkladı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.