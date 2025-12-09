Çok sayıda kuruma ait dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI