Maymun çiçeği virüsünün yeni bir türü tespit edildi

Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Ana sayfaHaberler Sağlık

Maymun çiçeği virüsünün yeni bir türü tespit edildi

Bilim insanları, İngiltere'de yeni bir mpox varyantının tespit edildiğini açıkladı. Daha önce "maymun çiçeği" olarak bilinen mpox virüsünün yeni türünün, Asya'ya yakın zamanda seyahat eden bir kişide saptandığı bildirildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 09:42, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 09:57
Yazdır
Maymun çiçeği virüsünün yeni bir türü tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, yeni varyantın farklı mpox türlerinden genetik materyal içeren "rekombinant" bir virüs olduğunu açıkladı. Uzmanlar, bu vakanın virüsün küresel dolaşımda olduğunu ve evrim geçirmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor.

Yeni varyantın belirtileri açıklandı

Mpox, yakın temas yoluyla bulaşıyor. Hastalık, cinsel temasın yanı sıra öksürük ve hapşırma sırasında da yayılabiliyor. Uzmanlara göre hastalık, grip benzeri belirtilerle başlıyor. Titreme, halsizlik, kas ve sırt ağrılarının ardından ciltte su toplaması, lekeler ya da ülser şeklinde döküntüler görülebiliyor.

Ulusal Sağlık Sistemi, mpox belirtilerinin ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları ve vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilen kabarcıklı döküntüler olduğunu duyurdu. Döküntülerin, genellikle ateş ve diğer grip benzeri belirtilerden bir ila beş gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.

Aşı çağrısı yapıldı

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansında görevli Dr. Katy Sinka, genetik testler sayesinde bu yeni mpox türünün tespit edildiğini belirterek, virüslerin zamanla değişmesinin doğal olduğunu söyledi.

Sinka, "Mpox birçok kişide hafif seyredebilir ancak bazı vakalarda ağır hastalığa yol açabilir. Aşı yaptırmak, ağır hastalığa karşı etkili bir korunma yöntemidir. Aşı hakkı bulunan kişilerin mutlaka aşı yaptırması gerekir." dedi.

NHS, mpox aşısının özellikle erkeklerle cinsel ilişki yaşayan ve birden fazla partneri bulunan erkekler gibi yüksek risk grubundaki kişilere sunulduğunu açıkladı.

Mpox iki ana genetik gruba ayrılıyor

Mevcut mpox virüsünün iki ana genetik gruba ayrıldığı belirtiliyor. Clade I olarak bilinen tür, daha ağır seyrediyor ve Orta ile Doğu Afrika'da çok sayıda ölüme yol açan salgınlara neden oldu.

Clade II ise 2022 yılında ABD'de görülen salgından sorumlu tutuluyor ve ölüm oranı oldukça düşük seyrediyor.

Yetkililer, İngiltere'de tespit edilen yeni mpox varyantında Clade Ib ve Clade IIb türlerine ait genetik özelliklerin bir arada bulunduğunu açıkladı.

Uzmanlar küresel yayılma riskine dikkat çekti

Oxford Üniversitesinden Prof. Trudie Lang, İngiltere'de mpox vakası görülmesinin endişe verici olduğunu, yeni bir rekombinant varyantın ortaya çıkmasının ise bu endişeyi daha da artırdığını söyledi. Lang, Clade Ib varyantının ortaya çıkmasının ardından virüsün bulaşma yollarında da değişim yaşandığını, insanlardan insanlara temas yoluyla daha kolay yayılabildiğini ifade etti.

ABD'de Emory Üniversitesinden Dr. Boghuma Titanji ise bu yeni varyantın ortaya çıkmasının, virüsün küresel olarak kontrol altına alınamaması durumunda yaşanmasından endişe edilen bir gelişme olduğunu belirtti. Titanji, virüsün bulaşıcılığı ve hastalık yapma gücünün değişip değişmeyeceğinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mpox nasıl bulaşıyor

Mpox virüsü; döküntüler, cilt lezyonları ve kabuklarla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabiliyor. Cinsel temas, öpüşme, sarılma ve uzun süreli cilt teması da bulaş riskini artırıyor.

Ayrıca tükürük, burun akıntısı gibi vücut sıvılarıyla temas, havlu, çarşaf ve kıyafet gibi eşyaların ortak kullanımı da bulaşmaya neden olabiliyor.

Uzun süreli yüz yüze konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında da bulaş riski bulunduğu belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber