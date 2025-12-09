Maymun çiçeği virüsünün yeni bir türü tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, yeni varyantın farklı mpox türlerinden genetik materyal içeren "rekombinant" bir virüs olduğunu açıkladı. Uzmanlar, bu vakanın virüsün küresel dolaşımda olduğunu ve evrim geçirmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor.

Yeni varyantın belirtileri açıklandı

Mpox, yakın temas yoluyla bulaşıyor. Hastalık, cinsel temasın yanı sıra öksürük ve hapşırma sırasında da yayılabiliyor. Uzmanlara göre hastalık, grip benzeri belirtilerle başlıyor. Titreme, halsizlik, kas ve sırt ağrılarının ardından ciltte su toplaması, lekeler ya da ülser şeklinde döküntüler görülebiliyor.

Ulusal Sağlık Sistemi, mpox belirtilerinin ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları ve vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilen kabarcıklı döküntüler olduğunu duyurdu. Döküntülerin, genellikle ateş ve diğer grip benzeri belirtilerden bir ila beş gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.

Aşı çağrısı yapıldı

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansında görevli Dr. Katy Sinka, genetik testler sayesinde bu yeni mpox türünün tespit edildiğini belirterek, virüslerin zamanla değişmesinin doğal olduğunu söyledi.

Sinka, "Mpox birçok kişide hafif seyredebilir ancak bazı vakalarda ağır hastalığa yol açabilir. Aşı yaptırmak, ağır hastalığa karşı etkili bir korunma yöntemidir. Aşı hakkı bulunan kişilerin mutlaka aşı yaptırması gerekir." dedi.

NHS, mpox aşısının özellikle erkeklerle cinsel ilişki yaşayan ve birden fazla partneri bulunan erkekler gibi yüksek risk grubundaki kişilere sunulduğunu açıkladı.

Mpox iki ana genetik gruba ayrılıyor

Mevcut mpox virüsünün iki ana genetik gruba ayrıldığı belirtiliyor. Clade I olarak bilinen tür, daha ağır seyrediyor ve Orta ile Doğu Afrika'da çok sayıda ölüme yol açan salgınlara neden oldu.

Clade II ise 2022 yılında ABD'de görülen salgından sorumlu tutuluyor ve ölüm oranı oldukça düşük seyrediyor.

Yetkililer, İngiltere'de tespit edilen yeni mpox varyantında Clade Ib ve Clade IIb türlerine ait genetik özelliklerin bir arada bulunduğunu açıkladı.

Uzmanlar küresel yayılma riskine dikkat çekti

Oxford Üniversitesinden Prof. Trudie Lang, İngiltere'de mpox vakası görülmesinin endişe verici olduğunu, yeni bir rekombinant varyantın ortaya çıkmasının ise bu endişeyi daha da artırdığını söyledi. Lang, Clade Ib varyantının ortaya çıkmasının ardından virüsün bulaşma yollarında da değişim yaşandığını, insanlardan insanlara temas yoluyla daha kolay yayılabildiğini ifade etti.

ABD'de Emory Üniversitesinden Dr. Boghuma Titanji ise bu yeni varyantın ortaya çıkmasının, virüsün küresel olarak kontrol altına alınamaması durumunda yaşanmasından endişe edilen bir gelişme olduğunu belirtti. Titanji, virüsün bulaşıcılığı ve hastalık yapma gücünün değişip değişmeyeceğinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mpox nasıl bulaşıyor

Mpox virüsü; döküntüler, cilt lezyonları ve kabuklarla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabiliyor. Cinsel temas, öpüşme, sarılma ve uzun süreli cilt teması da bulaş riskini artırıyor.

Ayrıca tükürük, burun akıntısı gibi vücut sıvılarıyla temas, havlu, çarşaf ve kıyafet gibi eşyaların ortak kullanımı da bulaşmaya neden olabiliyor.

Uzun süreli yüz yüze konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında da bulaş riski bulunduğu belirtiliyor.