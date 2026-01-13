CHP 38. Olağan Kurultay davası bugün
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün görülecek.
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 10:28, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 10:30
Davada, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında olduğu 12 sanık yargılanıyor.
Suçlama, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'da "oylamaya hile karıştırma".
Sanıkların 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
Davanın ilk duruşması 4 Kasım 2025 tarihinde görülmüştü. Mağdur sıfatıyla dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılmaması ve taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesi talebi üzerine dava 13 Ocak'a ertelenmişti.