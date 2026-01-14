Lüks siteye getirilen kargo paketi bomba gibi patladı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Lüks siteye getirilen kargo paketi bomba gibi patladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir sitenin lobisinde incelenen kargo paketinin patlaması sonucu 2 özel güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 14:45, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 15:21
Yazdır

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki bir sitenin danışma bölümüne kurye tarafından paket bırakıldı.

Kuryenin durumundan ve paketten şüphelenen güvenlik personeli, durumu kargonun alıcısı olan daire sakinine bildirdi.

Daire sakininin lobiye inerek güvenlik görevlileriyle birlikte incelediği kutu, kapağının açılmasıyla birlikte büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yapılan incelemede, paketin içerisine havai fişek yerleştirildiği ve patlamanın bu nedenle gerçekleştiği anlaşıldı.

"Kuryenin kıyafetinde logo olmamasından şüphelendim"

Patlama anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, paketin incelendiği sırada alev alarak patladığı, kıvılcımların etrafa saçıldığı ve lobidekilerin panikle uzaklaştığı yer aldı.

Olayda yaralanan güvenlik görevlisi Harun Arkın, paketi getiren kuryenin kıyafetinde herhangi bir firma amblemi bulunmamasından şüphelendiğini belirterek, "Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi incelediği sırada patlama meydana geldi. Gözümde ve kulağımda ufak hasar oluştu ancak sağlık durumum iyi." ifadelerini kullandı.

Güvenlik firması yetkilisi ise personelin dikkati, alınan eğitimler ve teknolojinin etkin kullanımı sayesinde daha büyük bir olayın önüne geçildiğini vurguladı. Yetkili, paketin şüpheli olduğunun önceden değerlendirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber