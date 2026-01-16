Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir indirim geliyor. Benzinin litre fiyatına bugün 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 18:20, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 18:22
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.
NTV'nin haberine göre; benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş indirim geliyor. İndirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.
Benzin İstanbul'da 54,90 kuruşa, Ankara'da ise 55,73 kuruşa satılıyor.
Benzinin litre fiyatına bugün 1 lira 70 kuruş zam gelmiş ve zam pompa fiyatlarına yansımıştı.