FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 16 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

