Terör örgütü YPG'nin saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Meskene beldesinde devriye görevi yürüten Suriye askerleri YPG tarafından hedef alındı.

Saldırıda 2 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG, Rakka kırsalında muhabirleri hedef aldı

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG unsurlarının Rakka kırsalında hem Suriye ordusuna hem de basın mensuplarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG unsurlarının Rakka kırsalındaki Dibsi Afnan beldesi yakınlarında Suriye resmi haber ajansı SANA muhabirleri ile askeri medya ekiplerini ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, YPG'ye bağlı silahlı unsurların Fırat Nehri'nin batısındaki bazı Suriye köylerinde konuşlandığı, Suriye ordusu birliklerini hedef aldığı ve hükümetle varılan anlaşmanın uygulanmasını engellediği ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların sahadaki gerilimi tırmandırdığına ve sivillerin güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında YPG unsurlarını bölgeden çıkarmaya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Yetkililer, askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda devam ettiğini ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.