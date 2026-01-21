Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de bir çocuk evleri sitesinde çekilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Olayın 2024 yılında İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini hatırlatan Bakanlık; soruşturma neticesinde ilgili personelin memuriyetten çıkarıldığını, iş akitlerinin feshedildiğini ve kuruluş müdürünün görevine son verildiğini bildirdi. Açıklamada, hiçbir ihmalin cezasız bırakılmayacağı vurgulandı.

21 Ocak 2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Mersin'deki bir kuruluş personeliyle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olayın, çocuk evleri sitesinde 2024'te İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiği ve inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletildiği belirtilen açıklamada, "İlgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca, ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Bakanlık tarafından tespit edilen tüm eylemlerin adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirildiği vurgulanarak, "Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

