33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Üç ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak

Üç ilde yarın kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 19:45, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 20:06
Üç ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Malatya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirlerin alındığını açıkladı.

Yavuz, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

Yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da ilave tedbirler alındığını bildiren Yavuz, "Cuma günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmelerini istedi.

Hatay

Hatay Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın izinli olacağını bildirdi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22 Ocak Perşembe ve 2026/03 sayılı kararınca ilimizde beklenen kar yağışı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile olan personelin 23 Ocak Cuma günü 1 günlük idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Gaziantep

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar ve özel eğitim merkezlerinde çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 23 Ocak Cuma günü beklenen kar yağışı, buzlanma tehlikesi ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

