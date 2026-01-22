Üç ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak

Malatya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirlerin alındığını açıkladı.

Yavuz, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

Yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da ilave tedbirler alındığını bildiren Yavuz, "Cuma günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmelerini istedi.

Hatay

Hatay Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın izinli olacağını bildirdi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22 Ocak Perşembe ve 2026/03 sayılı kararınca ilimizde beklenen kar yağışı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile olan personelin 23 Ocak Cuma günü 1 günlük idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Gaziantep

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar ve özel eğitim merkezlerinde çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 23 Ocak Cuma günü beklenen kar yağışı, buzlanma tehlikesi ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.