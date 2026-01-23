Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı

TPAO, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan yeni doğalgaz boru hattı projeleri için kamulaştırma sürecini başlattı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 07:20, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 07:49
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'nun Trakya bölgesindeki faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar için kamulaştırma başvurusunda bulunduğunu ilan etti.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre, TPAO'nun bölgedeki doğalgaz boru hattı projeleri için gerekli olan bazı parsellerde, arazi maliklerinin rayiç bedelin üzerinde fiyat talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alma gerçekleştirilemedi.

İSTANBUL'DA TEM ÜSTÜNDEKİ TARLA KAMULAŞTIRILAAK

İstanbul'un Silivri ilçesinde Büyükçavuşlu Mahallesi'nde TEM Avrupa Otoyolu'nun kenarındaki 299 bin 841 metrekarelik tarla vasıflı alan kamulaştırılacak. Bu tarlanın hemen önünde otoyol kenarı dinlenme tesisi ve TIR parkı bulunuyor.

Kırklareli'nde ise Lüleburgaz İlçesinde Alacaoğlu Köyü'ndeki 448 numaralı parselin 583 metrekaresi, 460 numaralı parselin 308 metrekaresi, 474 numaralı parselin de 563 metrekaresi kamulaştırılacak.

