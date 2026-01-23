Üniversiteden Tartışmalı Kadro İlanı!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ilan edilen kadroda; "Eğitim Fakültesi lisans mezunu olup, Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Planlama Eğitimi ile İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. Belgelendirmek kaydı ile Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl iş deneyimine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Üniversitelerde on yıl iş tecrübesi aranması ve sertifika şartlarından dolayı söz konusu ilana yalnızca 1 (bir) kişi başvurabilmiştir.

İşin diğer bir iddia tarafı ise söz konusu kadroya, Üniversite Genel Sekreteri kadrosunda görev yapan kişinin başvuru yaptığıdır. İlgili mevzuata göre üniversite genel sekreterleri yükseköğretim kurumlarında idarenin başı fonksiyonunda olup, karar alma süreçlerinde son derece etkindir.

Bu durumdan dolayı, kadro planlaması ve ilan şartlarının tespitinde görev alan bir kişinin görev yaptığı üniversitede akademik kadroya başvuru yapabilmesi ve sınava tek girmesi iddiaları son derece önemlidir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörünün, ilgili akademik personel alımını ileride doğabilecek idari, cezai ve hukuki müeyyideleri değerlendirmek suretiyle bir kez daha gözden geçirmesi isabetli olacaktır!