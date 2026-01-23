Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a donör bulundu
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a donör bulunduğu öğrenildi. Ünlü oyuncuya, daha önce rol aldığı bir dizide kamera arkasında çalışan bir kişinin donör olduğu belirtildi
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 14:35, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 14:32
2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü oyuncuya donör bulundu. Daha önce Ufuk Özkan'ın rol aldığı bir dizide, kamera arkasında çalışan bir kişinin donör olduğu belirtildi.