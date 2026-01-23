İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri'nde 'Terörsüz Türkiye' ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında valilerin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; 'Terörsüz Türkiye' süreci, uyuşturucu ile mücadele ve trafik güvenliği ele alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 16:07, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 16:24
Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ve 81 valimizin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; 'Terörsüz Türkiye' süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldık" dedi.

