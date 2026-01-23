Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Cemaat, imam, minare var fakat cami yok

Adana'nın Aladağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve valilik kararıyla yıkılan camiden geriye yalnızca minare kaldı. Mahalle sakinleri, "Minare var, imam var, cemaat var ama camimiz yok" diyerek yeni cami yapılmasını istiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 23:24, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 23:24
Cemaat, imam, minare var fakat cami yok

Aladağ ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde köylülerin kendi imkanlarıyla 1994 yılında imece usulü inşa ettiği mahalle camisi, 6 Şubat depremlerinde önce orta hasarlı, ardından ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yapı, güvenlik gerekçesiyle valilik kararıyla yıkıldı. Yıkım sonrası caminin minaresi ayakta kalırken, mahallede ibadet edilecek bir alan kalmadı.

Mahalle sakinleri vakit namazlarını evlerinde kılmak zorunda kalırken, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte teravih namazları ve toplu ibadetlerde mağduriyet yaşanmaması için yeni cami yapılmasını istiyor.

"İmamımız var ama camimiz yok"

Uzunkuyu Mahallesi Muhtarı Ramazan Karlangıç, mahalle sakinlerinin yaklaşan Ramazan ayında teravih namazı kılacak yeri olmadıklarını ifade ederek, "Camimiz depremde önce orta hasarlıydı, daha sonra ağır hasarlıya çevrildi ve valilik emriyle yıkıldı. Mahalle olarak yıkılmasını istemedik ama mecbur kalındı. Nasıl yaptıracağımızı sorduk, üstlenen olmadı. Şu an imamımız var ancak camimiz olmadığı için müftülük imamımızı başka mahallelere görevlendirmek istiyor. Buna karşı çıkıyoruz. 70 haneli yaklaşık 270 nüfuslu bir mahalleyiz. Temeli kendi imkanlarımızla attık ama üstünü yapacak gücümüz yok. Hayırseverleri mahallemize davet ediyoruz. Ramazan'da teravihlerde cemaatimiz kalabalık oluyor. Cenaze oluyor, mevlit oluyor. Cami olmadan olmaz" dedi.

"Karadeniz fıkrası gibi bir durum"

Mahalle sakinlerinden Bülent Ateş, yıllarca kendi imkanlarıyla yaptıkları camileri olduğunu kaydederek, "İmam istedik, minare istedik, hepsini yine kendimiz yaptık. Şimdi Karadeniz fıkrası gibi bir durumdayız: Minare var, imam var ama cami yok. Cenazemizi kaldıracak yerimiz yok. Ramazan geliyor, teravih kılacak alan yok. Yazın çocuklar için Kur'an kursu oluyordu, şimdi o da yapılamıyor" diye konuştu.

"Çocuklarımız dini eğitim alamıyor"

Mahalle sakinlerinden Asiye Yıldırım da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, "Evde vakit namazlarımızı kılıyoruz ama teravih kılamıyoruz. Çocuklarımız camiye gidemiyor, dini eğitimlerini alamıyor. Minare var ama cami yok. Görenler ilginç buluyor. Hocamız çocuklara namazı, dini bilgileri öğretiyordu, şimdi hepsi yarım kaldı" dedi.

Mahalle halkı, yıkılan caminin yerine bir an önce yeni bir cami yapılması için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

