Bakan Şimşek: Finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomi programının meyvelerini vermeye devam ettiğini vurguladı.

Fitch'ten not artışı sinyali

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kararına değinen Şimşek, kuruluşun kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirdiğini hatırlattı. Şimşek, bu değişikliğin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kredi notunda bir artış yaşanabileceğine dair güçlü bir işaret olduğunu ifade etti.

Şimşek, paylaşımına şöyle devam etti;

KKM'de düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz.