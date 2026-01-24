'Kılıçlı yemin töreni'ne ilişkin mahkemeden bir iptal daha

Yeminli kılıç töreni yaparak, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş'ın 'TSK'dan ihraç' kararı, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Mezuniyet töreninde yapılan kılıç töreni nedeni ile Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç TSK'dan ihraç edilirken kılıç çatan 400 yeni mezun teğmenden bazılarına da disiplin cezası verilmişti.

"Hukuka uygun değil" denilerek disiplin cezası da iptal edildi

Mahkeme, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı attığı için disiplin cezası alan teğmen Fatih Kaya'nın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, "emre itaatsizlik" nedeniyle verilen disiplin cezasını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.