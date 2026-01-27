Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Bakan Göktaş'tan İBB kreşi iddialarına açıklama: Benzer vakalar olduğu biliniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'ye ait bir kreşte çocuğa yönelik taciz ve işkence iddialarına ilişkin açıklama yaparak, benzer mağduriyetlerin de bilindiğini ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 23:16, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 23:18
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki bir çocuğun İBB'ye ait ruhsatsız bir "çocuk etkinlik merkezinde" istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddiaların kendilerini derinden sarstığını belirtti. Göktaş, söz konusu iddiaların Bakanlığa ve yargıya intikal ettiğini, yargı sürecinin devam ettiğini ifade etti.

"Benzer vakalar olduğu biliniyor"

Bakan Göktaş, açıklamasında, "İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir" ifadelerine yer verdi. Bu vakaların tamamının Bakanlık ve adli makamlar tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

"Siyasi polemik kabul edilemez"

Çocuklara yönelik iddiaların son derece hassas ve toplumsal vicdanı yaralayan nitelikte olduğunu belirten Göktaş, bu konuda siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade eden Göktaş, konunun siyasi polemiklere çekilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

"Sıfır tolerans esastır"

Açıklamasında çocukların güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini vurgulayan Göktaş, bu tür kurumların en baştan hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlanması gerektiğini söyledi. Göktaş, "Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir" dedi.

"Yargı sürecinin takipçisi olacağız"

Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadıklarını ve hiçbir vakaya sessiz kalmadıklarını belirten Göktaş, bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Göktaş, çocukların ve ailelerin yanında durmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

