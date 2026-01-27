Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Yedi çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yedi çocuk annesi Pınar K., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulup öldürüldü.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında iddiaya göre Hayrettin K. (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar K.'yi (37) sokak ortasında silahla vurdu.

Pınar K. boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

