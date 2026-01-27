DEM Parti CHP ile görüştü

DEM Parti, Suriye'deki son durumla ilgili değerlendirme için siyasi parti turlarına başladı.

Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın ilk durağı CHP oldu.

Eş Genel Başkanlar, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

"İYİ TARTIŞMA YÜRÜTTÜK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Çok faydalı görüş alışverişlerinde bulunduk." dedi.

"Sıcak bir karşılama, iyi bir tartışma yürüttük." diye konuşan Bakırhan, "Özel'e teşekkür etmek istiyorum. Halep saldırısından beri sağduyulu açıklamalarını takip ettik. Suriye'yi ve bölgeyi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Kürtler bölgede yaşadıkları hiçbir ülkenin değerleriyle bir sorunları yok, olmayacak da. Bunun üzerinden oluşturulan algıları kabul etmiyoruz." dedi.

"Suriye bizim için önemli." diye konuşan Bakırhan "Suriye'de demokratik bir zemin oluşması için mücadele yürütüyoruz. Suriye'de insani kriz var." diye konuştu. Suriye'de ateşkes olduğunu ancak ateş kesilmediğini ifade eden Bakırhan, sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye üzerindeki rolünü yapıcı bir şekilde değerlendirmesini ifade etti.

"İSTİKRAR SAĞLANMALI"

Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini dile getiren Özel, "Anayasal güvence altına alınan biz çözümden yana olduk. Ortada bir sınır çizgisinin olması kardeşliği ortadan kaldırmıyor." dedi.